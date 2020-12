Fabrizio Corona | “grida” aiuto senza vergogna | “Ho bisogno… ”

Leggi su kronic

(Di domenica 13 dicembre 2020)come non l’avete mai visto: “Aiutatemi, ho bisogno d’amore ” la sua richiesta dirisuona nel webIl noto re dei paparazzi, si mostra come mai prima d’ora. In queste ore si è molto parlato dell’apertura del nuovo store dicome sappiamo. I fan nelle scorse ore hanno infatti scalpitato e riempito le vie di Torino in attesa dell’ inaugurazione in Via del Po del primo negozio monomarca Adalet. Ovvero la linea di abbigliamento e accessori di, personaggio della tv e dei social, oltre che imprenditore. “Vi aspettiamo oggi”, aveva annunciato sul suo profilo Istagram e tanto è bastato per creare il delirio davanti alle vetrine del nuovo ...