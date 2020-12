F1, come rivedere la gara: orari repliche Sky, programma GP Abu Dhabi 2020 (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Gran Premio di Abu Dhabi 2020 è ormai andato in archivio, ma c’è ancora la possibilità di vedere l’evento di Yas Marina grazie alle repliche proposte nelle prossime ore da Sky Sport. Si tratta dell’ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno, prima della pausa invernale che si concluderà a marzo 2021 con i test collettivi di Barcellona e con la tappa inaugurale del campionato in Australia. Max Verstappen è il pole-man con la Red Bull davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, 4° Lando Norris sulla McLaren. Le Ferrari devono invece risalire la china con Charles Leclerc 12° e Sebastian Vettel 13° in griglia nel suo ultimo Gran Premio con la scuderia di Maranello. Ad Abu Dhabi si chiudono anche i percorsi di Daniel Ricciardo in Renault, Sergio Perez in Racing Point, Carlos Sainz in McLaren, ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Gran Premio di Abuè ormai andato in archivio, ma c’è ancora la possibilità di vedere l’evento di Yas Marina grazie alleproposte nelle prossime ore da Sky Sport. Si tratta dell’ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno, prima della pausa invernale che si concluderà a marzo 2021 con i test collettivi di Barcellona e con la tappa inaugurale del campionato in Australia. Max Verstappen è il pole-man con la Red Bull davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, 4° Lando Norris sulla McLaren. Le Ferrari devono invece risalire la china con Charles Leclerc 12° e Sebastian Vettel 13° in griglia nel suo ultimo Gran Premio con la scuderia di Maranello. Ad Abusi chiudono anche i percorsi di Daniel Ricciardo in Renault, Sergio Perez in Racing Point, Carlos Sainz in McLaren, ...

