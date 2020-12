Daydreamer, anticipazioni: Osman e Emre ancora in rotta di collisione per Leyla (Di domenica 13 dicembre 2020) Osman - Daydreamer Le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo continueranno a non mancare al giovane macellaio Osman (Ali Yagci). Nella puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 13 dicembre 2020, il fidanzato di Leyla (Oznur Serceler) riceverà infatti una nuova opportunità per lavorare come modello alla Fikri Harika, ma ciò accenderà ulteriormente il contrasto con Emre (Birand Tunca), desideroso di riappacificarsi con la donna dopo i numerosi equivoci creati da Aylin (Sevcan Yasar). Ecco le anticipazioni. Daydreamer – Le Ali del Sogno: anticipazioni domenica 13 dicembre 2020 (ore 16.20) Sanem e Can si ritrovano al seminario e, dopo cena, la ragazza scopre che il riscaldamento della sua camera d’albergo è ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 dicembre 2020)Le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo continueranno a non mancare al giovane macellaio(Ali Yagci). Nella puntata di– Le Ali del Sogno in onda domenica 13 dicembre 2020, il fidanzato di(Oznur Serceler) riceverà infatti una nuova opportunità per lavorare come modello alla Fikri Harika, ma ciò accenderà ulteriormente il contrasto con(Birand Tunca), desideroso di riappacificarsi con la donna dopo i numerosi equivoci creati da Aylin (Sevcan Yasar). Ecco le– Le Ali del Sogno:domenica 13 dicembre 2020 (ore 16.20) Sanem e Can si ritrovano al seminario e, dopo cena, la ragazza scopre che il riscaldamento della sua camera d’albergo è ...

