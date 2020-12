13 dicembre: in Fvg 573 casi, 7.194 tamponi (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 573 nuovi contagi (il 7,96 per cento dei 7.194 tamponi eseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenici rapidi). I ricoveri in terapia intensiva sono 60, mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 655. Sono inoltre stati registrati 16 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono due morti pregresse afferenti al periodo di dal 9 al 26 novembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 40.089, di cui: 8.868 a Trieste, 17.676 a Udine, 8.262 a Pordenone e 4.788 a Gorizia, alle quali si aggiungono 495 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.728. I decessi complessivamente ammontano a 1.233, con la seguente suddivisione territoriale: 389 a Trieste, 520 a Udine, 251 a Pordenone e 73 a ... Leggi su udine20 (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 573 nuovi contagi (il 7,96 per cento dei 7.194eseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenici rapidi). I ricoveri in terapia intensiva sono 60, mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 655. Sono inoltre stati registrati 16 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono due morti pregresse afferenti al periodo di dal 9 al 26 novembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 40.089, di cui: 8.868 a Trieste, 17.676 a Udine, 8.262 a Pordenone e 4.788 a Gorizia, alle quali si aggiungono 495 persone da fuori regione. Iattuali di infezione risultano essere 14.728. I decessi complessivamente ammontano a 1.233, con la seguente suddivisione territoriale: 389 a Trieste, 520 a Udine, 251 a Pordenone e 73 a ...

FBrochiero : RT @ARPAFVG: Prima decade di dicembre con episodi #meteo di rilievo in #FVG: #piogge molto intense del 5-6 su Carnia e Prealpi Carniche, co… - marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 884 nuovi contagi e 28 decessi in Fvg. 11 morti risalgono al periodo dall'11 novembre al 10 dicembre. Calano a 5… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Oggi in FVG sono stati rilevati 884 nuovi contagi su 9.113 tamponi eseguiti, il 9,7%. 59 i pazienti ricoverati in terapia in… - TgrRaiFVG : Oggi in FVG sono stati rilevati 884 nuovi contagi su 9.113 tamponi eseguiti, il 9,7%. 59 i pazienti ricoverati in t… - IlFriuli : Coronavirus, 884 nuovi contagi e 28 decessi in Fvg. 11 morti risalgono al periodo dall'11 novembre al 10 dicembre.… -