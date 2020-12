William e Kate Middleton, il primo red carpet coi figli. Che si prendono tutta la scena (Di sabato 12 dicembre 2020) William e Kate Middleton sono reduci dal piccolo tour a bordo del Royal Train della Regina. Il viaggio, che ha toccato l’Inghilterra, il Galles e la Scozia aveva l’obiettivo di ringraziare i sudditi che hanno combattuto contro il coronavirus e che non si sono fermati di fronte all’emergenza sanitaria. Ora, invece, hanno preso parte a uno spettacolo di pantomima al London Palladium. Un regalo di Natale in anticipo per i più piccoli e un’altra occasione per incontrare chi ha combattuto in prima linea contro la pandemia. La performance, infatti, è stata allestita per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per fronteggiare l’emergenza sanitaria ma le foto di questo evento hanno fatto subito il giro del mondo perché hanno partecipato anche i figli dei duchi di Cambridge. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 dicembre 2020)sono reduci dal piccolo tour a bordo del Royal Train della Regina. Il viaggio, che ha toccato l’Inghilterra, il Galles e la Scozia aveva l’obiettivo di ringraziare i sudditi che hanno combattuto contro il coronavirus e che non si sono fermati di fronte all’emergenza sanitaria. Ora, invece, hanno preso parte a uno spettacolo di pantomima al London Palladium. Un regalo di Natale in anticipo per i più piccoli e un’altra occasione per incontrare chi ha combattuto in prima linea contro la pandemia. La performance, infatti, è stata allestita per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per fronteggiare l’emergenza sanitaria ma le foto di questo evento hanno fatto subito il giro del mondo perché hanno partecipato anche idei duchi di Cambridge. (Continua dopo la ...

