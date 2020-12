Una notte a San Basilio, il supermarket della droga di Roma (Di sabato 12 dicembre 2020) La parola d’ordine a San Basilio è «lèvate», che in Romano significa «sparisci». La usano le vedette per avvisare gli spacciatori dell’arrivo della polizia. Insieme a Tor Bella Monaca, questa è la principale piazza di spaccio della Capitale e rifornisce tutta la città. Qui la cocaina si vende in strada e nei giardini condominiali, a tutte le ore del giorno. Tra caseggiati anonimi e degrado, girano senza sosta alcune Smart nuovissime, rigorosamente a noleggio per evitare la confisca. Pattugliano il territorio per conto delle organizzazioni criminali, che insieme all’accento Romanesco parlano quello calabrese della ‘Ndrangheta. «C’è una vera militarizzazione, quando siamo arrivati qualche mese fa il quartiere era al buio, i pusher mettevano fuori uso i lampioni per fare i loro comodi. ... Leggi su linkiesta (Di sabato 12 dicembre 2020) La parola d’ordine a Sanè «lèvate», che inno significa «sparisci». La usano le vedette per avvisare gli spacciatori dell’arrivopolizia. Insieme a Tor Bella Monaca, questa è la principale piazza di spaccioCapitale e rifornisce tutta la città. Qui la cocaina si vende in strada e nei giardini condominiali, a tutte le ore del giorno. Tra caseggiati anonimi e degrado, girano senza sosta alcune Smart nuovissime, rigorosamente a noleggio per evitare la confisca. Pattugliano il territorio per conto delle organizzazioni criminali, che insieme all’accentonesco parlano quello calabrese‘Ndrangheta. «C’è una vera militarizzazione, quando siamo arrivati qualche mese fa il quartiere era al buio, i pusher mettevano fuori uso i lampioni per fare i loro comodi. ...

Ultime Notizie dalla rete : Una notte Una notte di stelle per Santa Lucia: ecco il tempo del weekend La Stampa Napoli, ‘Se papà muore, fate la stessa fine’, aggrediti nella notte medici e personale del 118

“Se papà muore fate la stessa fine sua”. Duplice aggressione questa notte ai danni di personale delle ambulanze a Napoli. Cittadini inferociti al Borgo Sant’Antonio. E’... “Sto seguendo con apprensi ...

