Ultime Notizie Roma del 12-12-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 12 dicembre alla microfono Giuliano fiori gennaio un mese della vaccinazione con l’auspicio di partire in contemporanea in tutta Europa l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza in un forum all’ansa il 29 dicembre il via libera dell’agenzia Europea del dal vaccino Fazer da quel giorno Haifa Italia saranno pronte a partire aggiunge mentre il cuore delle vaccinazioni sarà primavera-estate volontaria è sicura negli Stati Uniti intanto luce verde alla distribuzione del vaccino della peyser è il presidente Donald Trump annuncia che le prime somministrazione verranno tra meno di 24 ore già iniziata la distribuzione e ci si trova in una fase ancora critica le prossime festività di chiederanno il rigoroso rispetto delle regole perché ancora è troppo alta l’incidenza dei contatti 193 per 100.000 ...