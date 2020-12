Ranieri: “Io e Ciro Ferrara provammo a far tornare Maradona a Napoli” (Di sabato 12 dicembre 2020) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha rivelato un retroscena della sua esperienza da tecnico del Napoli tra il 1991 e il 1992. Ai canali ufficiali del club blucerchiato, Ranieri ha parlato di Maradona: “Credo sia una cosa molto bella che il Comune, il Sindaco, l’opinione pubblica e tutti quanti abbiano deciso di dedicare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. Oltre a esser stato un campione stupendo a livello mondiale, Diego è stato un po’ l’anima di Napoli. Ha dato vita a tutto un popolo, per cui credo che sia molto bello questo. Il mio ricordo personale? Il primo anno che andai a Napoli provammo con Ciro Ferrara a convincerlo a tornare. Parlammo due volte quando stavamo in ritiro, ma lui aveva deciso di non tornare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha rivelato un retroscena della sua esperienza da tecnico del Napoli tra il 1991 e il 1992. Ai canali ufficiali del club blucerchiato,ha parlato di: “Credo sia una cosa molto bella che il Comune, il Sindaco, l’opinione pubblica e tutti quanti abbiano deciso di dedicare lo stadio San Paolo a Diego Armando. Oltre a esser stato un campione stupendo a livello mondiale, Diego è stato un po’ l’anima di Napoli. Ha dato vita a tutto un popolo, per cui credo che sia molto bello questo. Il mio ricordo personale? Il primo anno che andai a Napolicona convincerlo a. Parlammo due volte quando stavamo in ritiro, ma lui aveva deciso di non...

