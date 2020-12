Pescatori sequestrati in Libia: “Ecco perché l’Italia non può intervenire” (Di domenica 13 dicembre 2020) l’Italia ha 18 marittimi che da 100 giorni sono detenuti in Libia. Nelle prigioni della Cirenaica, terra in mano al generale Khalifa Haftar e al suo esercito, i Pescatori dell’Antartide e della Medinea sono in attesa di conoscere il proprio destino. Così come le loro famiglie, che sperano di passare un Natale insieme ai propri InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 13 dicembre 2020)ha 18 marittimi che da 100 giorni sono detenuti in. Nelle prigioni della Cirenaica, terra in mano al generale Khalifa Haftar e al suo esercito, idell’Antartide e della Medinea sono in attesa di conoscere il proprio destino. Così come le loro famiglie, che sperano di passare un Natale insieme ai propri InsideOver.

fattoquotidiano : L’Unione europea lancia un appello alla Libia per liberare i 18 pescatori italiani sequestrati - LegaSalvini : PESCATORI SEQUESTRATI IN LIBIA, MARIA GIOVANNA MAGLIE UMILIA BONAFEDE. - LegaSalvini : ?? OGGI ALLE 12 TUTTI UNITI PER I COLLEGHI DI MAZARA. L'ITALIA DEL MARE SI FERMA PER I PESCATORI SEQUESTRATI IN LIBI… - INCAZZATA68 : @riktroiani Uno che preferisce passare per pirla invece di prendere posizione contro gli amichetti e rischiare il p… - INCAZZATA68 : @borghi_claudio @repubblica Uno che preferisce passare per pirla invece di prendere posizione contro gli amichetti… -