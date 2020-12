Lazio-Verona 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | Radu condanna Simone Inzaghi | decide Tameze FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 12 dicembre 2020) Grandi emozioni nell’anticipo serale dell’undicesima giornata del campionato di Serie A tra, tanti calciatori hanno disputato una partita all’altezza, come confermato dallepubblicate dalla redazione di. Continua la stagione entusiasmante della squadra di Juric, i biancocelesti si confermano invece altalenanti ed i punti persi in campionato sono pesantissimi. Al 28? infortunio per il difensore Acerbi, la partita si sblocca prima della fine del primo tempo con un clamoroso autogol di Lazzari. Nel secondo tempo i padroni di casa raggiungono il pareggio con una grande giocata di Caicedo, poi orrore diche serve un pallone sanguinoso a, è il gol del definitivo 1-2. In alto laGALLERY con tutte le ...