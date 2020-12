Il finale di Criminal Minds 15 e di S.W.A.T. 3 su Rai2 il 19 dicembre: come andrà a finire? (Di sabato 12 dicembre 2020) Quella della prossima settimana sarà una serata da non perdere quella su Rai2. Proprio sabato 19 dicembre, infatti, il finale di Criminal Minds 15 e quello di S.W.A.T. 3 andranno in onda impegnando la prima serata e lasciando in panchina Blue Bloods 10 per un totale di tre episodi che segneranno la fine di tutto, o quasi. Nel caso di Criminal Minds 15, infatti, i due episodi in onda sabato non solo saranno quelli finali di questa stagione ma anche quelli dell’intera serie che volgerà al termine con “Faccia a faccia” e “E alla fine” in sui Rossi, insieme all’ex collega Gideon, ha lavorato per un anno al caso del suo aggressore, il ‘Camaleonte‘. E ora tutta la squadra è pronta alla resa dei conti col temibile killer. Il doppio episodio del finale di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Quella della prossima settimana sarà una serata da non perdere quella su. Proprio sabato 19, infatti, ildi15 e quello di S.W.A.T. 3 andranno in onda impegnando la prima serata e lasciando in panchina Blue Bloods 10 per un totale di tre episodi che segneranno la fine di tutto, o quasi. Nel caso di15, infatti, i due episodi in onda sabato non solo saranno quelli finali di questa stagione ma anche quelli dell’intera serie che volgerà al termine con “Faccia a faccia” e “E alla fine” in sui Rossi, insieme all’ex collega Gideon, ha lavorato per un anno al caso del suo aggressore, il ‘Camaleonte‘. E ora tutta la squadra è pronta alla resa dei conti col temibile killer. Il doppio episodio deldi ...

