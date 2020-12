Gigi D’Alessio sfida Anna Tatangelo stasera Telethon su Raiuno

Leggi su aciclico

(Di sabato 12 dicembre 2020) La pandemia non ferma la solidarietà, anzi. Ci si è resi conto ancor di più dell’importanza, per noi e per gli altri, di un gesto a sostegno di chi ha più bisogno. Ecco che la Maratona di Fondazionetorna con una trentunesima edizione davvero speciale, che si aprirà in prima serata susabato 12 dicembre. Molti i personaggi che ci terranno compagnia in questa Festa di Natale che apre le danze della consueta settimana dedicata alla solidarietà da Rai. Tra loro,, Nek, Paola Cortellesi, Paolo Belli, Serena Rossi, Rocio Munoz Morales, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Serena Bortone, Vittoria Puccini, Stefano Fresi ed Enrico Ruggeri, tutti insieme con l’obbiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare checonduce da ...