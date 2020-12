Dune: Villeneuve contro Warner Bros. per l’uscita in streaming (Di sabato 12 dicembre 2020) Dune: Villeneuve contro Warner. In un precedente articolo abbiamo parlato della decisione di Warner Bros. di far uscire i titoli del 2021 in streaming su HBO Max nello stesso momento in cui usciranno nei cinema. Questo ha provocato molte reazioni negative in perticolare quella dell’associazione dei registi, la DGA, che si è fatta sentire, ma finora il più esposto è stato uno dei maggiori autori della Warner, con cui ha realizzato tutti i suoi grandi successi: Christopher Nolan. Cosa ha detto Christoper Nolan? “Alcuni dei più grandi registi del nostro settore e tra le più importanti star del cinema sono andati a letto la sera del 3 dicembre pensando di lavorare per il più grande studio cinematografico al mondo e si sono risvegliati il giorno dopo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020). In un precedente articolo abbiamo parlato della decisione di. di far uscire i titoli del 2021 insu HBO Max nello stesso momento in cui usciranno nei cinema. Questo ha provocato molte reazioni negative in perticolare quella dell’associazione dei registi, la DGA, che si è fatta sentire, ma finora il più esposto è stato uno dei maggiori autori della, con cui ha realizzato tutti i suoi grandi successi: Christopher Nolan. Cosa ha detto Christoper Nolan? “Alcuni dei più grandi registi del nostro settore e tra le più importanti star del cinema sono andati a letto la sera del 3 dicembre pensando di lavorare per il più grande studio cinematografico al mondo e si sono risvegliati il giorno dopo ...

