Charlie's Angels: Drew Barrymore e la scena sexy girata nella casa di E.T. (Di sabato 12 dicembre 2020) La casa presente nella scena di Charlie's Angels in cui Drew Barrymore rotola dalla collina era stata precedentemente utilizzata per E.T. In una celebre scena di Charlie's Angels dopo che Dylan, interpretata da Drew Barrymore, cade da una collina finisce per arrivare, praticamente nuda, davanti ad una casa in cui due ragazzi giocano a un videogame. L'abitazione è la stessa che fu utilizzata in E.T. - L'extra-terrestre, uno dei primi film in cui ha recitato la giovane Barrymore. All'interno della casa sono ben visibili dei dettagli inerenti alla pellicola diretta da Steven Spielberg: una ciotola di Reese's Pieces, le caramelle preferite ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020) Lapresentedi'sin cuirotola dalla collina era stata precedentemente utilizzata per E.T. In una celebredi'sdopo che Dylan, interpretata da, cade da una collina finisce per arrivare, praticamente nuda, davanti ad unain cui due ragazzi giocano a un videogame. L'abitazione è la stessa che fu utilizzata in E.T. - L'extra-terrestre, uno dei primi film in cui ha recitato la giovane. All'interno dellasono ben visibili dei dettagli inerenti alla pellicola diretta da Steven Spielberg: una ciotola di Reese's Pieces, le caramelle preferite ...

centroasociale : Stasera su Rai4 un film fondamentale per la mia formazione: Charlie’s Angels (2000) - cinemaniaco_fb : ?????????????? Charlie's Angels: Drew Barrymore e la scena sexy girata nella casa di E.T. - alicedevito0 : Io mentre guardo le Charlie’s angels - hellodetective_ : ma non mi ricordavo che matt leblanc fosse in charlie's angels aiutooo - PalumboClarissa : Oddio le Charlie’s angels su Rai 4 adoro -