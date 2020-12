Banchi a rotelle, vanno bene o sono un flop? I pregi e i difetti della soluzione della ministra Azzolina (Di sabato 12 dicembre 2020) Uno degli argomenti che ha fatto maggiormente discutere nei mesi estivi è stato quello dei “Banchi a rotelle”, più volte difesi dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Sebbene in molti hanno espresso dubbi sulla loro effettiva utilità, la Azzolina ha sempre sottolineato come questa soluzione fosse più “funzionale” e moderna, favorendo la didattica di gruppo. Sta di fatto che l’introduzione dei Banchi a rotelle ha scatenato un dibattito anche sulle varie piattaforme social, compresa Reddit. Proprio sul noto sito internet di social news è stata pubblicata una recensione da parte di un utente che ha voluto fare chiarezza su questi nuovi Banchi, dopo averli utilizzati “per ben un’ora”. L’utente ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 12 dicembre 2020) Uno degli argomenti che ha fatto maggiormente discutere nei mesi estivi è stato quello dei “”, più volte difesi dalladell’Istruzione Lucia. Sebin molti hanno espresso dubbi sulla loro effettiva utilità, laha sempre sottolineato come questafosse più “funzionale” e moderna, favorendo la didattica di gruppo. Sta di fatto che l’introduzione deiha scatenato un dibattito anche sulle varie piattaforme social, compresa Reddit. Proprio sul noto sito internet di social news è stata pubblicata una recensione da parte di un utente che ha voluto fare chiarezza su questi nuovi, dopo averli utilizzati “per ben un’ora”. L’utente ...

ItaliaViva : I nostri ragazzi sono stati privati della didattica in presenza e della socialità. Le scuole non hanno mai rapprese… - matteosalvinimi : #Salvini: Il governo non ripeta gli errori. La scuola riapre il 7 gennaio? Obbligatorio riorganizzare il trasporto… - Beaoh11 : Ma poi i tremilioni di banchi a rotelle? Nessun'altro paese del mondo ha seguito l'Azzolina ... non sono noccioline… - ElyGiroletti : Siamo sicuri che in piena pandemia Mondiale ci sia bisogno della lotteria degli scontrini, #cashback? Quando al 31… - perdax : @Stefano173456 @Renato47Rm In ogni modo i 49mln erano destinati alla Lega, come agli altri partiti, e che comunque… -