Alba Parietti e Gianluca Vialli: la verità sull’amore segreto (Di sabato 12 dicembre 2020) Era il 1998 ed Alba Parietti era all’apice della sua carriera: showgirl, attrice e conduttrice, di lei si era invaghito Gianluca Vialli, che si dice abbia rischiato molto. Tanti amori nella vita di Alba Parietti, uomini importanti e storie che l’hanno segnata nel profondo, ma anche brevi flirt che hanno fatto discutere a lungo il L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020) Era il 1998 edera all’apice della sua carriera: showgirl, attrice e conduttrice, di lei si era invaghito, che si dice abbia rischiato molto. Tanti amori nella vita di, uomini importanti e storie che l’hanno segnata nel profondo, ma anche brevi flirt che hanno fatto discutere a lungo il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

