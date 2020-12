Zurich e Farmers Exchange rilevano business Property & Casualty di Metlife

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) –Insurance e le sue controllateGroup es acquisiranno le attivitàdiper un corrispettivo di 3,94 miliardi di dollari. In particole, attraversoGroup, contribuirà per 2,43 miliardi,per 1,51 miliardi. La transazione consentirà aExchang di avere una presenza a livello nazionale e l’accesso a nuovi canali di distribuzione che offriranno alla piattaforma una crescita accelerata. L’acquisizione dovrebbe poi supportare il raggiungimento degli obiettivi di crescita diper il 2022. Si prevede che l’acquisizione dia un contributo ...

Ultime Notizie dalla rete : Zurich Farmers

Zurich Insurance Group e Farmers Exchanges acquisteranno insieme il business nelle assicurazioni Property and Casualty di MetLife per 3,94 miliardi di dollari.