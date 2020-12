Uscita iPad nona generazione già a primavera 2021, le possibili specifiche (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non solo un 2020 all’insegna di iPhone 12 – e di tutte le sue varianti, dalla Mini alla Pro Max -, ma pure un 2021 illuminato dalla presentazione degli iPad di nona generazione. Sarebbero questi i piani futuri di Apple, almeno a sentire quanto pubblicato nelle ultime ore in rete dal sito cinese MyDrivers – via ITHome. Più nello specifico, la Mela Morsicata dovrebbe alzare il sipario sulle prossime incarnazioni dei suoi diffusissimi tablet nel primo trimestre del prossimo anno, con un lancio immediatamente a seguire. Come riporta la stessa fonte, poi, l’azienda capitanata da Tim Cook non dovrebbe andare a stravolgere la formula attualmente utilizzata per gli iPad, ma anzi a presentare un device piuttosto ancorato al passato. Con la struttura di base a rimanere sostanzialmente invariata, potrebbero ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non solo un 2020 all’insegna di iPhone 12 – e di tutte le sue varianti, dalla Mini alla Pro Max -, ma pure unilluminato dalla presentazione deglidi. Sarebbero questi i piani futuri di Apple, almeno a sentire quanto pubblicato nelle ultime ore in rete dal sito cinese MyDrivers – via ITHome. Più nello specifico, la Mela Morsicata dovrebbe alzare il sipario sulle prossime incarnazioni dei suoi diffusissimi tablet nel primo trimestre del prossimo anno, con un lancio immediatamente a seguire. Come riporta la stessa fonte, poi, l’azienda capitanata da Tim Cook non dovrebbe andare a stravolgere la formula attualmente utilizzata per gli, ma anzi a presentare un device piuttosto ancorato al passato. Con la struttura di base a rimanere sostanzialmente invariata, potrebbero ...

Con il balzo dalla settima all'ottava generazione Apple ha aggiornato solo il SoC; questa volta le novità dovrebbero essere un po' di più, ma non troppe.

Nuovo iPad con schermo da 10,5 pollici in arrivo la prossima primavera

Apple si prepara ad un aggiornamento della propria gamma iPad, con un lieve incremento della diagonale dello schermo da 10,2 a 10,5 pollici ferme restando le altre caratteristiche esterne ...

Con il balzo dalla settima all'ottava generazione Apple ha aggiornato solo il SoC; questa volta le novità dovrebbero essere un po' di più, ma non troppe.Apple si prepara ad un aggiornamento della propria gamma iPad, con un lieve incremento della diagonale dello schermo da 10,2 a 10,5 pollici ferme restando le altre caratteristiche esterne