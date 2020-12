Traffico Roma del 11-12-2020 ore 10:00 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati a d’ascolto sul grande raccordo anulare coda in carreggiata esterna per Traffico tra l’uscita di Fiumicino e la Pontina è di in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina è stato risolto L’incidente è avvenuto all’altezza della Tiburtina con code a tratti Ora e smaltimento tra Ciampino Tiburtina e Roma Nord in carreggiata esterna rallenta per Traffico sul percorso Urbano dell’a24 da Togliatti per la difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare e ci sono code anche verso la tangenziale per Traffico sempre a partire da Togliatti e poi in tangenziale Tra lo svincolo dell’a24 ai campi sportivi verso lo stadio È su viale Castrense verso San Giovanni è chiuso al Traffico il sottopasso per l’inversione di marcia in direzione ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati a d’ascolto sul grande raccordo anulare coda in carreggiata esterna pertra l’uscita di Fiumicino e la Pontina è di in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina è stato risolto L’incidente è avvenuto all’altezza della Tiburtina con code a tratti Ora e smaltimento tra Ciampino Tiburtina eNord in carreggiata esterna rallenta persul percorso Urbano dell’a24 da Togliatti per la difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare e ci sono code anche verso la tangenziale persempre a partire da Togliatti e poi in tangenziale Tra lo svincolo dell’a24 ai campi sportivi verso lo stadio È su viale Castrense verso San Giovanni è chiuso alil sottopasso per l’inversione di marcia in direzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-12-2020 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews A1, incidente tra Anagni e Ferentino e code in aumento

A1, incidente tra Anagni e Ferentino e code in aumento in autostrada. Leggiamo i dettagli su cosa è successo oggi, 11 dicembre 2020 ...

CRONACA – Speculazione illecita su mascherine cinesi: indagata 48enne di Macchia d’Isernia

MACCHIA DI ISERNIA - Quattro persone risultano indagate dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta su una maxi commessa da 70 milioni ...

