Spostamento tra comuni a Natale, Conte cambia idea: “Decida il Parlamento” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Giuseppe Conte cambia idea rispetto all’idea di modificare le misure in vista dei giorni clou delle festività natalizie. Parlamento (Facebook)Quella che sembrava una posizione netta del premier Giuseppe Conte, è diventata una sorta di patata bollente che ora rischia di aprire un caso in Parlamento. Se prima sembrava che la decisione di ridurre le misure restrittive in vista di quelli che sono i giorni più significativi delle festività natalizie, potesse essere una decisione tutta del Governo, ora lo stesso premier chiede alle camere di assumersene la responsabilità. Forse le tante critiche ricevute, forse la consapevolezza che certe misure potrebbero in qualche modo dare il via ad un esodo tra comuni, hanno spinto Conte a rivedere la sua posizione e ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Giusepperispetto all’di modificare le misure in vista dei giorni clou delle festività natalizie. Parlamento (Facebook)Quella che sembrava una posizione netta del premier Giuseppe, è diventata una sorta di patata bollente che ora rischia di aprire un caso in Parlamento. Se prima sembrava che la decisione di ridurre le misure restrittive in vista di quelli che sono i giorni più significativi delle festività natalizie, potesse essere una decisione tutta del Governo, ora lo stesso premier chiede alle camere di assumersene la responsabilità. Forse le tante critiche ricevute, forse la consapevolezza che certe misure potrebbero in qualche modo dare il via ad un esodo tra, hanno spintoa rivedere la sua posizione e ...

