Sondaggio sulla fiducia nei leader, ancora in calo Conte: sorpassato da Meloni. Sul podio anche Salvini (Di venerdì 11 dicembre 2020) C’è un nuovo Sondaggio che confermerebbe – almeno in parte – il calo dei consensi nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Stando all’ultima rilevazione di Index Research per Piazzapulita sulla fiducia degli italiani nei leader di partito, la segretaria di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha sorpassato Conte. Il premier perde infatti un 2% tondo nei consensi e con il 36% è di fatto scavalcato dalla leader di Fdi che – in questo Sondaggio – si porta a casa un 38%. Terzo sul podio in questa classifica sulla fiducia degli italiani nei leader politici, ritroviamo il segretario della lega Matteo Salvini ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) C’è un nuovoche confermerebbe – almeno in parte – ildei consensi nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe. Stando all’ultima rilevazione di Index Research per Piazzapulitadegli italiani neidi partito, la segretaria di Fratelli d’Italia Giorgiaha. Il premier perde infatti un 2% tondo nei consensi e con il 36% è di fatto scavalcato dalladi Fdi che – in questo– si porta a casa un 38%. Terzo sulin questa classificadegli italiani neipolitici, ritroviamo il segretario della lega Matteo...

GeomLomasto : È l'inizio della scalata, non si torna più indietro, avremo il primo Premier donna, #GiorgiaMeloni... PiazzaPulita,… - marcusPiero : Ogni giorno paventate personaggi politici che in altri paesi farebbero altri mestieri... sondaggio Index sulla fi… - EmilioBerettaF1 : Beppe Sala promosso dal 63% dei milanesi: il sondaggio sulla fiducia nel sindaco in questi mesi di … - bizcommunityit : PiazzaPulita, sondaggio Index sulla fiducia nei leader: per la prima volta Giorgia Meloni davanti a Giuseppe Conte - Sanson538 : Beppe Sala promosso dal 63% dei milanesi: il sondaggio sulla fiducia nel sindaco in questi mesi di Covid.… -