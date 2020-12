Sci freestyle, Reikherd e Laffont in testa dopo le qualifiche nelle moguls a Idre Fjall (Di venerdì 11 dicembre 2020) A Idre Fjall (Svezia) sono andate in scena le qualificazioni della seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Al maschile si è messo in luce il kazako Dmitriy Reikherd (82.21), bravo a precedere di un soffio l’australiano Matt Graham (81.34) e il giapponese Ikuma Horrishima (81.09, vincitore nel primo appuntamento), leggermente più attardato l’australiano James Matheson (79.38) e il francese Benjamin Cavet (79.28). Ricordiamo che è sempre assente il fenomeno indiscusso Michael Kingsbury a causa di un infortunio. Tra le donne, invece, non fa notizia il primato della francese Perrine Laffont. Il fenomeno d’oltralpe, già vincitrici della prima tappa, primeggia con 82.23 punti e regola l’australiana Jakara Anthony (79.95) e le giapponesi Kisara ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) A(Svezia) sono andate in scena le qualificazioni della seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di, disciplina dello sci. Al maschile si è messo in luce il kazako Dmitriy(82.21), bravo a precedere di un soffio l’australiano Matt Graham (81.34) e il giapponese Ikuma Horrishima (81.09, vincitore nel primo appuntamento), leggermente più attardato l’australiano James Matheson (79.38) e il francese Benjamin Cavet (79.28). Ricordiamo che è sempre assente il fenomeno indiscusso Michael Kingsbury a causa di un infortunio. Tra le donne, invece, non fa notizia il primato della francese Perrine. Il fenomeno d’oltralpe, già vincitrici della prima tappa, primeggia con 82.23 punti e regola l’australiana Jakara Anthony (79.95) e le giapponesi Kisara ...

Oggi venerdì 11 dicembre ci aspetta una ricca giornata riservata agli sport invernali, ormai la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio è entrata nel vivo. Piatto succoso con la Coppa ...

