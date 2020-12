Roma, Comitato per l’ordine e la sicurezza: previsti più controlli anti-assembramento nel fine settimana (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è tenuta ieri pomeriggio a Roma la riunione del Comitato per la sicurezza, che si è chiusa con l’approccio ormai collaudato “modello Roma” per il prossimo fine settimana. Sono previsti più presidi e controlli delle forze dell’ordine per la città, transenne per contingentare gli ingressi nelle vie centrali dello shopping in caso di affollamento e messaggi pre-registrati tramite megafoni per ricordare il distanziamento sociale. Principi ai quali Romani e non si sono ormai abituati, con checkpoint degli agenti con il compito di redistribuire il transito delle persone nelle strade più affollate anche in vista delle festività natalizie. Obiettivo delle misure, dunque, evitare assembramenti per non far risalire la curva ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è tenuta ieri pomeriggio ala riunione delper la, che si è chiusa con l’approccio ormai collaudato “modello” per il prossimo. Sonopiù presidi edelle forze delper la città, transenne per contingentare gli ingressi nelle vie centrali dello shopping in caso di affollamento e messaggi pre-registrati tramite megafoni per ricordare il distanziamento sociale. Principi ai qualini e non si sono ormai abituati, con checkpoint degli agenti con il compito di redistribuire il transito delle persone nelle strade più affollate anche in vista delle festività natalizie. Obiettivo delle misure, dunque, evitare assembramenti per non far risalire la curva ...

Rissa al Pincio, l'inchiesta. Stretta degli investigatori nel weekend

Al padre di uno dei giovani sotto inchiesta, ex guardia giurata, è stata ritirata la pistola. Pincio e piazzale Flaminio sorvegliati speciali.

