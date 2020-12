Migranti | libreria ‘umana’ contro il pregiudizio

(Di venerdì 11 dicembre 2020) MILANO, 11 DIC – Due sconosciuti seduti l’uno di fronte all’altro che dialogano per una ventina di minuti per conoscersi e superare ogni. E’ l’iniziativa della Fem Human Library, la biblioteca vivente di Fondazione Empatia Milano, fatta di 15 libri in carne e ossa con cui si potrà interagire domenica prossima dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 online. L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è abbattere la percezione distorta dei. Aisha, Mahmoud, Marlen, Fatimazhara, ecco alcuni dei loro nomi: persone provenienti da diverse rotte migratorie pronte a raccontare un pezzetto della propria biografia ai lettori che vorranno ascoltarli. Quest’anno la biblioteca è online, nell’ambito di CantiereMemoria, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Il contesto è quello di una biblioteca con tanto di catalogo dei ...

