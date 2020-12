Mauro Corona a La Confessione Nove di Peter Gomez | “Franco Di Mare? Non permetto a nessuno di dire che ho offeso tutte le donne per eliminarmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Cosa è successo con ilttore di Raitre Franco Di? Nondiche hole, non solo d’Italia, ma di tutto il pianeta, per. Così, ospite dia ‘La’ in onda venerdì 11 dicembre alle 22.45 su, ha spiegato al conduttore quanto è accaduto da quando, il 22 settembre scorso, a seguito di un battibecco con la conduttrice di ‘Cartabianca’, Bianca Berlinguer, nel quale l’alpinista e scrittore si era rivolto a lei chiamandola “gallina”, non ha più potuto partecipare come ospite fisso al programma a causa del veto delttore di ...