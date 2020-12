LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: Bottas davanti a Leclerc in avvio di FP1, problemi tecnici sulla Mercedes di Hamilton (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RIVOLUZIONE FERRARI: L’ADDIO DI CAMILLERI, ORA ANCHE BINOTTO POTREBBE CAMBIARE RUOLO 10.25 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Valtteri Bottas Mercedes1:39.313 2 2 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.228 2 3 Nicholas LATIFI Williams+1.750 2 4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.871 2 5 Charles Leclerc Ferrari+1.946 1 6 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.346 2 7 Alexander ALBON Red Bull Racing+2.752 2 8 Esteban OCON Renault+4.404 3 9 Sebastian VETTEL Ferrari+4.759 1 10 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+7.779 2 11 Lewis Hamilton Mercedes+10.876 1 10.24 problemi tecnici in casa Renault! Daniel Ricciardo è costretto a parcheggiare la sua vettura a bordo pista, concludendo di fatto anzitempo la sua FP1. 10.22 Racing Point ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARIVOLUZIONE FERRARI: L’ADDIO DI CAMILLERI, ORA ANCHE BINOTTO POTREBBE CAMBIARE RUOLO 10.25 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Valtteri1:39.313 2 2 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.228 2 3 Nicholas LATIFI Williams+1.750 2 4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.871 2 5 CharlesFerrari+1.946 1 6 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.346 2 7 Alexander ALBON Red Bull Racing+2.752 2 8 Esteban OCON Renault+4.404 3 9 Sebastian VETTEL Ferrari+4.759 1 10 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+7.779 2 11 Lewis+10.876 1 10.24in casa Renault! Daniel Ricciardo è costretto a parcheggiare la sua vettura a bordo pista, concludendo di fatto anzitempo la sua FP1. 10.22 Racing Point ...

