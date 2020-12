IL DOCUMENTO CHE HA DATO IL VIA ALL’UTILIZZO DEI TEST PCR POTREBBE ESSERE RITIRATO (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo una petizione in Europa, Stati Uniti e Asia, la rivista scientifica di salute pubblica Eurosurveillance afferma che sta indagando su un articolo pubblicato lo scorso gennaio sui famosi TEST PCR per rilevare il virus che causa il COVID-19. Il DOCUMENTO, ” Rilevamento del nuovo coronavirus 2019 (2019-nCoV) mediante RT-PCR in tempo reale “, è apparso su Eurosurveillance . È stato pubblicato il 21 gennaio e accettato il 22 gennaio, un’inversione di tendenza notevolmente rapida in circostanze normali, sebbene non inaudita durante la pandemia. L’autore senior dell’opera Christian Drosten, dell’Ospedale universitario Charité di Berlino, da allora è divenuto una specie di celebrità fin dai primi giorni della pandemia – l’Anthony Fauci tedesco per fare un esempio. Come riportato da Science alla fine di aprile , il podcast di ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo una petizione in Europa, Stati Uniti e Asia, la rivista scientifica di salute pubblica Eurosurveillance afferma che sta indagando su un articolo pubblicato lo scorso gennaio sui famosiPCR per rilevare il virus che causa il COVID-19. Il, ” Rilevamento del nuovo coronavirus 2019 (2019-nCoV) mediante RT-PCR in tempo reale “, è apparso su Eurosurveillance . È stato pubblicato il 21 gennaio e accettato il 22 gennaio, un’inversione di tendenza notevolmente rapida in circostanze normali, sebbene non inaudita durante la pandemia. L’autore senior dell’opera Christian Drosten, dell’Ospedale universitario Charité di Berlino, da allora è divenuto una specie di celebrità fin dai primi giorni della pandemia – l’Anthony Fauci tedesco per fare un esempio. Come riportato da Science alla fine di aprile , il podcast di ...

