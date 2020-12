Il Collegio 5, Lucia Gravante: social, carriera e gossip (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il settimo episodio de Il Collegio 5 ci ha stupiti come sempre: con l’ eliminazione di Rahul, il Collegio 5 si affaccia verso l’ultimo capitolo. Mentre aspettiamo il prossimo Martedì, conosciamo Lucia Gravante, una grande attrice e insegnante italiana. La donna è la sorvegliante del docu-reality fin dalla prima edizione. Con lo scorso episodio de Il Collegio 5 abbiamo visto Rahul Teoli abbandonare il convitto, espulso dal preside Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il settimo episodio de Il5 ci ha stupiti come sempre: con l’ eliminazione di Rahul, il5 si affaccia verso l’ultimo capitolo. Mentre aspettiamo il prossimo Martedì, conosciamo, una grande attrice e insegnante italiana. La donna è la sorvegliante del docu-reality fin dalla prima edizione. Con lo scorso episodio de Il5 abbiamo visto Rahul Teoli abbandonare il convitto, espulso dal preside Articolo completo: dal blog SoloDonna

rep_milano : 'Non sono il vostro schiavo negro': la frase razzista della prof del Politecnico sotto accusa. Il rettore Resta: 'I… - Leaderdelsettor : RT @rep_milano: 'Non sono il vostro schiavo negro': la frase razzista della prof del Politecnico sotto accusa. Il rettore Resta: 'Intervien… - rep_milano : 'Non sono il vostro schiavo negro': la frase razzista della prof del Politecnico sotto accusa. Il rettore Resta: 'I… - alcinx : RT @rep_milano: 'Non sono il vostro schiavo negro': la frase razzista della prof del Politecnico sotto accusa. Il rettore Resta: 'Intervien… - rep_milano : 'Non sono il vostro schiavo negro': la frase razzista della prof del Politecnico sotto accusa. Il rettore Resta: 'I… -