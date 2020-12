Fondi al Comune di Concesio | chiesto il processo per Mottinelli

(Di venerdì 11 dicembre 2020)il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Provincia Pierluigi(foto), accusato di abuso d'ufficio con il direttore finanziario del Broletto Stefania Zambelli, nei guai anche ...

BomberiniL : A CREDIT AGRICOLE SPA VIA DELL'UNIVERSITA'1 PARMA CHE DAL 2011 SI VENDETTE AL NEMICO DELLA FRANCIA E DI ALTRI PAESI… - nicolavallinoto : Leggo il commento di @Jaroslaw_Gowin 'È possibile sia la sovranità della Polonia che l'Europa comune; e le garanzie… - BomberiniL : I FONDI EUROPEI COMUNE FIRENZE CASTELLO NEL 1999 FURONO GARANTI DA RACCATTATI NELLA FOGNA VENUTI DALLA SARDEGNA COM… - BomberiniL : A CREDIT AGRICOLE SPA LILIANA BOMBERINI DICE CHE NEL 1999 IL COMUNE DI FIRENZE PERSE IL RICLAGGIO DI FONDI EUROPEI… - BomberiniL : CREDIT AGRICOLE SPA CHE NEL 2011 SI VENDETTE AL RICICLAGGIO DI FONDI EUROPEI DEL COMUNE DI FIRENZE SINDACO RENZI E… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Comune

Il Giorno

Nuovo gruppo consiliare a Castelfranco Piandiscò. Gian Carlo Vecchi è uscito dalla maggioranza di "Progetto Comune" per dar vita a "Democratici, per il Comune di Castelfranco Piandiscò". Una scelta ch ...Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente della Provincia Pierluigi Mottinelli (foto), accusato di abuso d’ufficio con il direttore finanziario del Broletto Stefania Zambelli, nei guai anche pe ...