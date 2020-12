Dall’Afghanistan a Imola: migrante abbandonato in autostrada, salvato da un cittadino (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un migrante quindicenne scaricato al casello con solo una maglietta e dei calzoncini. Un residente lo accoglie in casa e chiama i carabinieri. Foto © PixabayUn dramma, ma con uno sprazzo di solidarietà che riscalda più di un riparo dal freddo. Quello che ha offerto un residente di Imola, nel Bolognese, a un ragazzo dell’Afghanistan, di quindici anni appena. Un migrante, partito dal suo Paese e letteralmente scaricato a un casello autostradale della città emiliana, vestito con solo una maglietta mezze maniche e un paio di calzoncini. Il ragazzo, dopo aver vagato al freddo, ha suonato alla porta di un’abitazione, incontrando qualcuno disposto ad aiutarlo. L’uomo, quando ha aperto la porta, si è trovato di fronte a un adolescente che tremava dal freddo, senza sapere una parola né di inglese né tantomeno ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Unquindicenne scaricato al casello con solo una maglietta e dei calzoncini. Un residente lo accoglie in casa e chiama i carabinieri. Foto © PixabayUn dramma, ma con uno sprazzo di solidarietà che riscalda più di un riparo dal freddo. Quello che ha offerto un residente di, nel Bolognese, a un ragazzo dell’Afghanistan, di quindici anni appena. Un, partito dal suo Paese e letteralmente scaricato a un casellole della città emiliana, vestito con solo una maglietta mezze maniche e un paio di calzoncini. Il ragazzo, dopo aver vagato al freddo, ha suonato alla porta di un’abitazione, incontrando qualcuno disposto ad aiutarlo. L’uomo, quando ha aperto la porta, si è trovato di fronte a un adolescente che tremava dal freddo, senza sapere una parola né di inglese né tantomeno ...

