C'era un ragazzo.. Auguri Gianni Morandi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nato l'11 dicembre 1944 a Monghidoro (BO), per Gianni Morandi essere popolare è una condizione naturale, come per altri lo è respirare. L'infanzia di Gianni Morandi Già a dodici anni è una celebrità del paese, amato trasversalmente da madri attente a melodia e bel canto quanto da ragazzine già sedotte dalla sua aria pulita. Perché allora affaticarsi a studiare? Meglio lasciare tutto e dedicarsi solo alla musica, soprattutto se questa strana amante fin da subito elargisce così copiosi beni. Nel 1961, lasciata la scuola, fonda un gruppo musicale e nel 1962 vince il Festival di Bellaria. I primi 45 giri Dopo un provino alla RCA arrivano i primi, storici 45 giri, ancora oggi suoi immancabili cavalli di battaglia. Melodie talmente popolari da essere entrate di diritto nella storia del costume. "Andavo a cento ...

