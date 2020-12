Cagliari | Nainggolan nel mirino | a gennaio possibile sconto dall’Inter

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Niente ritorno estivo ma a(o forse prima) potrebbe nuovamente scaldarsi l’asse-Inter per Radja. La partita di domenica sarà l’occasione perfetta per i due club per tornare a parlare delpassaggio del belga in rossoblù. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il presidente dei sardi Giulini è pronto a rifarsi vivo con Marotta e Ausilio. In tal senso èunosul cartellino, unico scoglio da superare in quanto l’accordo col giocatore ci sia già da tempo. SportFace.