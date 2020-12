Biglietti aerei e certificati tamponi falsi: così agenzia di viaggi chiudeva pacchetti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno svolto accertamenti su un’agenzia di viaggi di Piazza Garibaldi e rinvenuto circa 300 fotocopie di documenti di identità di cittadini stranieri e oltre 500 referti sanitari (attestanti tutti la negatività al Covid e riferibili all’acquisto di titoli di viaggio per paesi esteri) recanti l’intestazione di un laboratorio di analisi del centro città (uno di questi certificati attestanti la negatività al Covid è risultato falso in quanto l’acquirente del biglietto aereo non avrebbe mai effettuato il relativo tampone). Gli accertamenti – al fine di ricostruire meglio i fatti – sono stati estesi anche presso il laboratorio di analisi partenopeo (di cui i certificati riportavano l’intestazione) in collaborazione con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno svolto accertamenti su un’didi Piazza Garibaldi e rinvenuto circa 300 fotocopie di documenti di identità di cittadini stranieri e oltre 500 referti sanitari (attestanti tutti la negatività al Covid e riferibili all’acquisto di titoli dio per paesi esteri) recanti l’intestazione di un laboratorio di analisi del centro città (uno di questiattestanti la negatività al Covid è risultato falso in quanto l’acquirente del biglietto aereo non avrebbe mai effettuato il relativo tampone). Gli accertamenti – al fine di ricostruire meglio i fatti – sono stati estesi anche presso il laboratorio di analisi partenopeo (di cui iriportavano l’intestazione) in collaborazione con ...

rep_napoli : Napoli, in un’agenzia di viaggi biglietti aerei e certificazioni tamponi Covid negativi [aggiornamento delle 11:11] - CronacaFlegrea : In un’agenzia di viaggi biglietti aerei e certificazioni tamponi covid negativi - Notiziedi_it : Biglietti aerei con negatività al Covid-19 inclusa: accertamenti su un’agenzia di viaggi - fattidinapoli : Napoli: In un’agenzia di viaggi biglietti aerei e certificazioni tamponi covid negativi. I... - - RedazioneTvcity : Napoli: in agenzia biglietti aerei e certificazioni tamponi negativi falsi - -

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti aerei Napoli, in un’agenzia di viaggi biglietti aerei e certificazioni tamponi Covid negativi La Repubblica Biglietti aerei e certificati tamponi falsi: così agenzia di viaggi chiudeva pacchetti

recanti l’intestazione di un laboratorio di analisi del centro città (uno di questi certificati attestanti la negatività al Covid è risultato falso in quanto l’acquirente del biglietto aereo non ...

Le spese pazze per migliaia di euro di Alitalia-Etihad: dal Gp di Abu Dhabi alle mance stellari

La procura di Civitavecchia ha chiuso le indagini sulla gestione della compagnia durante gli anni dell’accordo con gli Emirati Arabi. Una perizia mette nero su bianco esborsi inopportuni per milioni d ...

recanti l’intestazione di un laboratorio di analisi del centro città (uno di questi certificati attestanti la negatività al Covid è risultato falso in quanto l’acquirente del biglietto aereo non ...La procura di Civitavecchia ha chiuso le indagini sulla gestione della compagnia durante gli anni dell’accordo con gli Emirati Arabi. Una perizia mette nero su bianco esborsi inopportuni per milioni d ...