Benevento, Inzaghi: “Abbiamo calciato in porta 30 volte senza concedere niente al Sassuolo. Ci manca un rigore” (Di sabato 12 dicembre 2020) Filippo Inzaghi commenta la stregata vittoria del Benevento che non è riuscito a trovare la via della rete dopo 36 tiri verso la porta di Consigli: "Dobbiamo portarci via da questo campo quello che siamo stati, anche in 11 contro 11 avevamo il predominio contro una squadra forte che ha grandi ambizione, abbiamo dato tutto quello che potevamo e meritavamo un risultato diverso - spiega Inzaghi a Sky Sport - . Abbiamo tirato in porta 30 volte e sull'unico cross abbiamo subito la rete, non abbiamo mai subito e c'è rammarico, forse ci manca anche un rigore su Dabo che poteva essere rivisto al Var. Ci è mancata un po' di cattiveria". L'organizzazione offensiva della sua squadra fa ben sperare Inzaghi: "Abbiamo avuto 10 ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Filippocommenta la stregata vittoria delche non è riuscito a trovare la via della rete dopo 36 tiri verso ladi Consigli: "Dobbiamorci via da questo campo quello che siamo stati, anche in 11 contro 11 avevamo il predominio contro una squadra forte che ha grandi ambizione, abbiamo dato tutto quello che potevamo e meritavamo un risultato diverso - spiegaa Sky Sport - . Abbiamo tirato in30e sull'unico cross abbiamo subito la rete, non abbiamo mai subito e c'è rammarico, forse cianche un rigore su Dabo che poteva essere rivisto al Var. Ci èta un po' di cattiveria". L'organizzazione offensiva della sua squadra fa ben sperare: "Abbiamo avuto 10 ...

