Aumentano i contagi ma anche i tamponi Calano ricoveri e terapie intensive

Leggi su agi

(Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Sono 18.727 i nuovi casi di oggi in Italia, contro i 16.999 di 24 ore fa, ma con 190.416, 19mila più di ieri. Ancora in lieve calo il rapporto positivi-, che passa da 9,9% a 9,8%. La curva a livello settimanale si conferma in lieve discesa: venerdì scorso i nuovi casi erano oltre 24mila. Sempre molto alto il numero dei decessi, 761 oggi (ieri 887), per un totale di 63.387 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo invece i: quelli ordinari sono 526 in meno (ieri -565), 28.562 totali, mentre ledi altre 29 unità (stesso numero di ieri), e sono 3.265, con 208 ingressi del giorno. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è ancora il Veneto (+3.883), che cresce in ...