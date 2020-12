Alessandro Cattelan lascia X Factor dopo 10 anni: “È finita un’epoca” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Cattelan, dopo 10 anni di onorato servizio, ha deciso di lasciare X Factor. Il talent show di Simon Cowell da quando è migrato su Sky Uno è sempre stato condotto da Alessandro Cattelan ad eccezione di una puntata di questa edizione quando, costretto a stare in quarantena a causa del Covid-19, è stato sostituito da Daniela Collu. Sarà lei, quindi, ad ereditare il suo posto? “Ho iniziato sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, sapendo che sarei arrivato alla fine. È finita un’epoca. Se avete seguito x Factor sin dall’inizio È finito un pezzo anche della vostra vita, si cambia pagina. Quando immaginavo la fine me la immaginavo diversa, lo immaginavo al forum, con tanta gente, con la mia famiglia che mi ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 dicembre 2020)10di onorato servizio, ha deciso dire X. Il talent show di Simon Cowell da quando è migrato su Sky Uno è sempre stato condotto daad eccezione di una puntata di questa edizione quando, costretto a stare in quarantena a causa del Covid-19, è stato sostituito da Daniela Collu. Sarà lei, quindi, ad ereditare il suo posto? “Ho iniziato sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, sapendo che sarei arrivato alla fine. Èun’epoca. Se avete seguito xsin dall’inizio È finito un pezzo anche della vostra vita, si cambia pagina. Quando immaginavo la fine me la immaginavo diversa, lo immaginavo al forum, con tanta gente, con la mia famiglia che mi ...

