Uomini e Donne oggi 10 dicembre: anticipazioni Trono Over e Trono Classico (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cosa succede oggi a Uomini e Donne? Il popolare dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi è tornato in onda dopo la brevissima pausa di inizio settimana dovuta al ponte dell’Immacolata. Si pensava ad una pausa più lunga per le festività natalizie, che potrebbe quindi arrivare nelle prossime settimane. Nella puntata di ieri è andato in onda il Trono Over. L’appuntamento si è chiuso sul più bello: Maurizio infatti è uscito dallo studio per cercare prove che possano ‘inchiodare’ Valentina. Secondo il cavaliere, infatti, la donna avrebbe intrattenuto una relazione con un protagonista del Trono Over attualmente non più presente in trasmissione. Il cavaliere in questione sarebbe Costantino, con il quale – secondo Maurizio – ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cosa succede? Il popolare dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi è tornato in onda dopo la brevissima pausa di inizio settimana dovuta al ponte dell’Immacolata. Si pensava ad una pausa più lunga per le festività natalizie, che potrebbe quindi arrivare nelle prossime settimane. Nella puntata di ieri è andato in onda il. L’appuntamento si è chiuso sul più bello: Maurizio infatti è uscito dallo studio per cercare prove che possano ‘inchiodare’ Valentina. Secondo il cavaliere, infatti, la donna avrebbe intrattenuto una relazione con un protagonista delattualmente non più presente in trasmissione. Il cavaliere in questione sarebbe Costantino, con il quale – secondo Maurizio – ...

