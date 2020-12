Silvia Mezzanotte | l’insicurezza | la sensibilità e il dolore per la morte di Giancarlo Golzi

(Di giovedì 10 dicembre 2020), la meravigliosa voce dei Matia Bazar ospite a Oggi è un altro giorno racconta che da bambina cantava da sola in stanza. Era il suo gioco preferito da piccolissima ma quando sono arrivati i primi giudizi, le prime persone che l’ascoltavano, lì tutto è stato difficile da accettare con la sua estrema. “La voce e la musica mi hanno salvato” dalla timidezza e dalla. “Temevo in buona sostanza il mio giudizio. Da questo sentimento di insicurezza non si guarisce mai. Ci ho lavorato sopra tanto”. Il suo sempre sentirsi inadeguata, ogni volta perc’era il momento del giudizio, il suo giudizio, era per questo che nella sua stanza cantava sempre a voce bassa, per evitare il giudizio degli altri. Ha cercato di capire perché ha questa ...

Ema_poet : RT @ZeusMega: Silvia Mezzanotte artista strepitosa! Dopo la Ruggiero è stata lei la voce migliore dei Matia Bazar! #OggiEUnAltroGiorno - ZeusMega : Silvia Mezzanotte artista strepitosa! Dopo la Ruggiero è stata lei la voce migliore dei Matia Bazar! #OggiEUnAltroGiorno - sanremohistory : Nella categoria Nuovi fanno il loro esordio alcuni nomi importanti: Rosalinda Celentano, figlia di Adriano, Silvia… - stefano19871756 : Massimo Ranieri - La voce del silenzio feat Silvia Mezzanotte - Live dal... - youcancallmeros : prendiamoci un momento per ringraziare silvia perché mi sta cercando delle icon natalizie @lonelyheardx questa mez… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Mezzanotte

Il Sussidiario.net

Silvia Mezzanotte, la meravigliosa voce dei Matia Bazar ospite a Oggi è un altro giorno racconta che da bambina cantava da sola in stanza. Era il suo gioco preferito da piccolissima ma quando sono arr ...Venerdì 11 dicembre le webradio del circuito RadUni, l’Associazione degli Operatori e dei Media Universitari Italiani, trasmetteranno per 24 ore i servizi, le interviste e gli approfondimenti realizza ...Un tempo compagni nella vita reale (e genitori di Andrea) e "rivali", seppur soltanto per una sera, nel prime time televisivo. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo saranno curiosamente l'uno contro l'altra ...LUCCA. Temporali, pioggia intensa e grandinate. Come da programma il maltempo si è abbattuto sulla Lucchesia per tutta la notte. Le precipitazioni sono terminate soltanto nella tarda mattinata: 36 i m ...Altro che festa: anche oggi, per l’Immacolata, è previsto maltempo a causa di un allerta giallo fino alle 24. Pertanto a Viareggio restano chiusi al transito, anche pedonale, il viale dei Tigli (tra v ...