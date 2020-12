Sacchi | «Complimenti a Pirlo | sta dando alla Juve una mentalità e uno stile da grande squadra»

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Arrigoè entusiasta dellantus dopo la vittoria per 3-0 a Barcellona.che in poco tempo staunae unodi gioco daprotagonista che non mette limiti al proprio futuro. Se tutti parteciperanno in questo modo, se i vari campioni bianconeri giocheranno con lae per la, qualsiasi obiettivo sarà raggiungibile. Laha interpretato un football senza paure e tatticismi. I primi 20 minuti sono stati terribili per gli spagnoli, aggrediti a tutto campo con pressing feroce, velocità e ritmo elevatissimo. Una rarità per le squadre italiane. Lantus era un collettivo ...

Sacchi su Pirlo e la Juventus dopo Barcellona: «Se tutti parteciperanno in questo modo al gioco, qualsiasi obiettivo sarà raggiungibile» ...Arrigo Sacchi ha parlato della lotta scudetto, puntando forte sul Milan Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta scudetto punta ...Arrigo Sacchi è entusiasta della Juventus dopo la vittoria per 3-0 a Barcellona. Complimenti a Pirlo che in poco tempo sta dando alla squadra una mentalità e uno stile di gioco da grande protagonista che non mette limiti al proprio futuro.L’ex allenatore del Milan si è espresso nei confronti del nuovo, giovane, allenatore bianconero. Arrigo Sacchi, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così l’inizio della nuova carriera da allenatore di Andrea Pirlo: “Sta lavorando per dare ai propri giocatori uno stile positivo e coraggioso. Non sottovaluta i valori: desidera dare uno stile di […]Gli Arrigo Sacchi, i Sarri sono stati giocatori normali, normalissimi. Per questo hanno cercato nella dottrina l’anormalità del messaggio. Pirlo, viceversa, è stato giocatore anormale e per questo, immagino, cercherà nella normalità il messaggio della dottrina.