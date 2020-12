Rijeka-AZ 2-1: olandesi eliminati (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’AZ crolla contro il Rijeka e perde per 2-1 nella sesta giornata dell’Europa League. Una sconfitta che mette elimina gli olandesi, terzi nel girone a pari punti con la Real Sociedad. Per il Rijeka invece, questa è la prima vittoria in questa edizione dell’Europa League. Rijeka-AZ 2-1: che gara è stata? Una gara che ha visto l’AZ dominare la prima frazione di gioco. La prima occasione per gli olandesi arriva al minuto 8. Boadu riesce a liberarsi in area di rigore ma va giù dopo un contatto. Il direttore di gara fa continuare tra le proteste dei giocatori. Ci prova Karlsson dalla distanza ma il portiere del Rijeka è attento e respinge il tiro dell’attaccante. Rijeka che mantiene un atteggiamento difensivo per tutta la prima frazione di gioco che si conclude ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’AZ crolla contro ile perde per 2-1 nella sesta giornata dell’Europa League. Una sconfitta che mette elimina gli, terzi nel girone a pari punti con la Real Sociedad. Per ilinvece, questa è la prima vittoria in questa edizione dell’Europa League.-AZ 2-1: che gara è stata? Una gara che ha visto l’AZ dominare la prima frazione di gioco. La prima occasione per gliarriva al minuto 8. Boadu riesce a liberarsi in area di rigore ma va giù dopo un contatto. Il direttore di gara fa continuare tra le proteste dei giocatori. Ci prova Karlsson dalla distanza ma il portiere delè attento e respinge il tiro dell’attaccante.che mantiene un atteggiamento difensivo per tutta la prima frazione di gioco che si conclude ...

