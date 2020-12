Paolo Rossi, ritratto del più comune degli eroi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le sue braccia alzate sotto il cielo di Spagna sono ancora il simbolo di un’Italia ardita e vincente. Quelle braccia sono di Paolo Rossi, tanto magre che si fa fatica a capire da dove prendesse tutta quella forza. Era un ragazzo come tutti, così lo ha definito Antonello Venditti a poche ore dalla sua scomparsa. Perché Paolo Rossi non c’è più, si è spento a 64 anni dopo una lunga malattia. Era un ragazzo come tutti perché tutti potevano sognare di essere come lui. Il più umano degli eroi, con un nome così comune e quelle gambe così esili ma capaci di cose fuori dal mondo. Paolo Rossi è diventato poi Pablito, eroe di una nazionale e di una nazione dopo la vittoria al Mondiale di Spagna dell’82. Eppure a quel mondiale ha rischiato di non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le sue braccia alzate sotto il cielo di Spagna sono ancora il simbolo di un’Italia ardita e vincente. Quelle braccia sono di, tanto magre che si fa fatica a capire da dove prendesse tutta quella forza. Era un ragazzo come tutti, così lo ha definito Antonello Venditti a poche ore dalla sua scomparsa. Perchénon c’è più, si è spento a 64 anni dopo una lunga malattia. Era un ragazzo come tutti perché tutti potevano sognare di essere come lui. Il più umano, con un nome cosìe quelle gambe così esili ma capaci di cose fuori dal mondo.è diventato poi Pablito, eroe di una nazionale e di una nazione dopo la vittoria al Mondiale di Spagna dell’82. Eppure a quel mondiale ha rischiato di non ...

geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - realvarriale : Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in… - GiuseppeConteIT : Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale… - NurudeenObalola : RT @FIFAWorldCup: The football world is in mourning. @Azzurri icon. #WorldCup hero. The thoughts of FIFA are today with Paolo Rossi's loved… - davide_vecchi : RT @giusmo1: Paolo Rossi in Spagna riscattò se stesso e l'Italia -