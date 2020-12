McLaren si unisce al DTM | in arrivo una nuova squadra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020)è il secondo team ad unirsi al DTM dopo l’annuncio di Mercedes. 2 Seas Motorsport è il team che farà debuttare la storicadi Woking nel campionato turismo tedesco. Laha sede nel Buckinghamshire ed utilizzerà una720S GT3. I piloti non sono ancora stati comunicati.nel DTM grazie a 2 Seas Motorsport Il DTM ha subito un corposo cambio regolamentare che andrà in vigore dalla stagione 2021. Questo prevede l’utilizzo delle vetture GT3, da parte di team clienti, in sostituzione alle costose auto da competizione di Class 1. Grazie a questo nuovo sistema di regole la, rappresentata dal team 2 Seas Motorsport, farà il suo debutto nel DTM! Il team con sede a Buckinghamshire, utilizzerà due...