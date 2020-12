Inter- Shakhtar | rabbia Conte dopo il flop in Champions League | il tecnico nerazzurro e le scintille con Capello su Sky

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Antonionon ci sta., Handanovic: “Noi non da? Il campo non mente mai. Ora testa al campionato”Il pareggio a reti bianche traDonetsk ha causato l'eliminazione da tutte le competizioni europee per la compagine nerazzurra.Un risultato negativo che certamente non contribuisce a migliorare la già delicata situazione psicologica ed i malumori in seno al club milanese. Delusione e nervosismo palpabili tra le righe delle dichiarazioni delpugliese, provato dalinal pari dell'o spogliatoioista. Nel post partita l'allenatore ex Chelsea e Juventus èvenuto ai microfoni di Sky Sport, ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI L'analisi di Antonio #Conte al termine di #InterShakhtar ??? #FORZAINTER ???? #UCL - zazoomblog : Inter-Shakhtar Donetsk Castro: “Partita difensiva? Vi spiego il nostro stile di gioco. C’è un segreto per fermare i… - FcInterNewsit : Prima CdS - Ultimo Conte. Deludente pari contro lo Shakhtar: l’Inter dice addio all’Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Shakhtar

In casa Inter c'è grande delusione dopo l'eliminazione in Champions League. I nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0 in casa contro lo Shakhtar Donetsk, arrivano ultimi nel girone e vengono eliminati ...Dice bene Conte: «Una settimana fa eravamo morti, poi abbiamo visto uno spiraglio di luce e ora dobbiamo solo pensare a vincere». Proprio così: il 3-2 di Mönchengladbach ha ridato vita alle speranze i ...

Inter-Shakhtar 0-0, Conte nervoso: «Poco cattivi? Lo dite ...

Inter-Shakhtar 0-0, Conte nervoso: «Poco cattivi? Lo dite voi, è incredibile che non siamo riusciti a segnare» L'allenatore nerazzurro: «Non siamo stati fortunati né con gli arbitri né con ...

Inter-Shakhtar, Conte: 'Gli arbitri non ci hanno ...

L'allenatore dell'Inter nervoso: "Ci è mancato solo il gol, ma la squadra ha dato tutto. Certe valutazioni le faremo con calma a freddo" Inter-Shakhtar, Conte: 'Gli arbitri non ci hanno ...

Inter 0-0 con lo Shakhtar, è fuori dall'Europa

L'Inter è fuori dalla Champions League. I nerazzurri non vanno oltre un pareggio per 0-0 in casa con lo Shakhtar Donetsk, chiudono il girone all'ultimo posto in classifica e per quest'anno ...