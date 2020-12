Innovazione, il Crea porta l’arnia digitale alla Maker Faire 2020 in edizione virtuale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dall’arnia sensorizzata alla tracciabilita’ elettronica, dalla piattaforma mobile per la caratterizzazione fisica e quantitativa delle piante in campo alle applicazioni digitali ed IoT (Internet of Things) per la produzione di birra e distillati, dai sistemi digitali per l’irrigazione di precisione fino alla pasta alimentare di grano duro ad elevato potenziale nutrizionale ed al dispositivo semovente per persone diversamente abili. Queste e molte altre innovazioni vengono presentate dal Crea al Maker Faire, il piu’ importante salone internazionale delle innovazioni tecnologiche, che si svolge in edizione virtuale dal 10 al 13 dicembre. Il Crea ha, infatti, raccolto la sfida tecnologica dell’agricoltura ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dalsensorizzatatracciabilita’ elettronica, dpiattaforma mobile per la caratterizzazione fisica e quantitativa delle piante in campo alle applicazioni digitali ed IoT (Internet of Things) per la produzione di birra e distillati, dai sistemi digitali per l’irrigazione di precisione finopasta alimentare di grano duro ad elevato potenziale nutrizionale ed al dispositivo semovente per persone diversamente abili. Queste e molte altre innovazioni vengono presentate dalal, il piu’ imnte salone internazionale delle innovazioni tecnologiche, che si svolge indal 10 al 13 dicembre. Ilha, infatti, raccolto la sfida tecnologica dell’agricoltura ...

