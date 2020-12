Harry Potter e l’Ordine della Fenice: inizia la battaglia (Di giovedì 10 dicembre 2020) La maratona di Harry Potter continua, stasera in tv verrà trasmesso il quinto capitolo della saga: Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Si tratta del primo film in cui alla regia c’è David Yates, che da qui in poi si è occupato del resto della saga e anche dei film ambientati nello stesso universo: Animali Fantastici. Tra le novità di questo film ci sono Helena Bonham Carter, Imelda Staunton ed Evanna Lynch nei panni di Bellatrix Lestrange, Dolores Umbridge e Luna Lovegood. Nel cast ritornano Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Gary Oldman e David Thewlis. Il quinto film della saga ha toni più cupi rispetto ai capitoli precedenti, da qui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) La maratona dicontinua, stasera in tv verrà trasmesso il quinto capitolosaga:. Si tratta del primo film in cui alla regia c’è David Yates, che da qui in poi si è occupato del restosaga e anche dei film ambientati nello stesso universo: Animali Fantastici. Tra le novità di questo film ci sono Helena Bonham Carter, Imelda Staunton ed Evanna Lynch nei panni di Bellatrix Lestrange, Dolores Umbridge e Luna Lovegood. Nel cast ritornano Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Gary Oldman e David Thewlis. Il quinto filmsaga ha toni più cupi rispetto ai capitoli precedenti, da qui ...

