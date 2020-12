Giulia De Lellis e i regali di Natale: scatena una bufera sui social (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’influencer romana, Giulia De Lellis è stata travolta da una nuova bufera sui social. Stavolta l’ha fatta grossa. Cos’è successo questa volta? Grosso scivolone sulle stories di Instagram per la web influencer, Giulia De Lellis travolta da una nuova polemica. Giulia De Lellis ancora una volta al centro della scena, dopo essere stata nello stesso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’influencer romana,Deè stata travolta da una nuovasui. Stavolta l’ha fatta grossa. Cos’è successo questa volta? Grosso scivolone sulle stories di Instagram per la web influencer,Detravolta da una nuova polemica.Deancora una volta al centro della scena, dopo essere stata nello stesso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : Giulia De Lellis al centro della polemica! Che cosa ne pensate? #giuliadelellis #delellis - jusxtwoghosts : giulia de lellis tu e la tua ignoranza mi fate pena - onedaveinurlife : Lungi da me difendere Giulia de Lellis ma non credo che volesse intendere donna schiava zitta e lava. A natale il r… - dinolanaro : Ma il padre di Giulia De Lellis è Luca Giurato? Altrimenti non si spiega - itsallsosad_ : Si vabbè vi lamentate delle stories di Giulia de lellis e poi su Instagram seguite trash Italia -