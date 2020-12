GF Vip | Dayane Mello si scontra con Selvaggia Roma per uno scherzo mattutino

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip, non si può mai stare tranquilli., nelle ultime ore, si è lamentata del comportamento dalla sua compagna d’avventura. Per la modella brasiliana il risveglio non è stato certamente dei migliori. GF Vip,racconta a Tommaso lofatto daa Pierpaolo, questa mattina si è recata in giardino per raccontare a Tommaso Zorzi lochee Giulia Salemi hanno riservato alle prime luci dell’alba ai danni di Pierpaolo Pretelli. La modella brasiliana ha criticato la mancanza di educazione delle due coinquiline, che nonostante avessero a disposizione una giornata intera per ridere e scherzare, si ...