Gandini | Rinuncia Virtus Roma a Serie A è duro colpo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020), 10 dic. (Adnkronos) - "L'annuncio del ritiro delladal campionato è. Il presidente Toti e la sua famiglia hanno dato lustro alla pallacanestrona per vent'anni, hanno gestito come hanno potuto anche in questa stagione dopo aver dichiarato di aver bisogno di aiuto e che da soli non ce l'avrebbero fatta. Nonostante questo ha scelto di iscrivere la squadra, ha fatto tutto secondo i regolamenti vigenti e a pieno titolo partecipava allaA". Sono le parole del presidente della Lega basket diA, Umbertoall'Adnkronos, sulladellaal campionato diA di basket. Questa decisione evidentemente è ...