French Exit | Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges nel trailer

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 10 dicembre 2020)sono madre e figlio in fuga a Parigi neldi, film diretto da Azazel Jacobs in uscita nel 2021. Pubblicato ildi, film targato Sony Pictures che vedenei ruoli di una ricca vedova e del figlio. Il film è diretto daAzazel Jacobs e scritto da Patrick Dewitt, che è anche l'autore del romanzo. Jacobs e DeWitt avevano precedentemente collaborato al film Terridel 2011, con John C. Reillyy. Jacobs aveva regalato proprio a Reilly una copia del romanzo di DeWitt del 2011, The Sisters Brothers, che l'attore ha poi acquistato i diritti per produrlo e ...