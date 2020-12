Dpcm | ci dicono ‘dobbiamo salvarci tutti’ ma io mi chiedo | e la democrazia chi la salva?

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Vi ricordate i tempi in cui all’approssimarsi del Natale in Italia si litigava sui presepi nelle scuole pubbliche, tutti a lanciarsi in difese d’ufficio del Bambinello, del bue e dell’asinello? Ecco, scordateveli. Oggi i tempi sono radicalmente cambiati: si litiga, e furiosamente, suidel presidente Giuseppe Conte, che sembrano essere diventati ordinarie fonti del diritto attraverso le quali si tenta di frenare l’emergenza del coronavirus. Ci insegnano sin da bambini che la fretta è una cattiva consigliera, ma anche questo insegnamento sembra essere svanito sotto la valanga normativa che ormai ci ha travolti da mesi. Basti pensare alle quasi 300 pagine di allegati all’ultimodel 3 dicembre 2020. Ci dicevano che a Natale si è tutti più buoni. E invece saremo tutti più stanchi e inviperiti. Ci dicevano che sarebbe andato tutto bene. E invece va ...

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato una nuova ordinanza regionale che dovrebbe entrare in vigore dalla mezzanotte di venerdì ed essere valida fino alla scadenza dell’ultimo Dpcm ...Vi ricordate i tempi in cui all’approssimarsi del Natale in Italia si litigava sui presepi nelle scuole pubbliche, tutti a lanciarsi in difese d’ufficio del Bambinello, del bue e dell’asinello? Ecco, ...Il Governo apre alla possibilità di spostarsi tra comuni durante le feste natalizie. L’ultimo dpcm varato limiterebbe i movimenti al proprio municipio di residenza per le giornate del 25 e 26 dicembre ...